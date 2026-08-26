FIFA : des légendes argentines affichent leur soutien à Infantino

Gianni Infantino peut compter sur trois soutiens de poids à l’approche des prochaines élections de la FIFA. Alors que la contestation autour de la gouvernance de l’instance mondiale prend de l’ampleur, Javier Pastore, Javier Zanetti et Esteban Cambiasso ont publié mardi une déclaration commune pour défendre le bilan du président de la FIFA. Les trois anciens internationaux argentins mettent notamment en avant la place accordée aux joueurs depuis l’arrivée d’Infantino à la tête de l’organisation. « Au cours de la dernière décennie, nous avons constaté l’engagement de la FIFA et du président Infantino à garantir la représentation des joueurs dans le monde du football, ce qui n’était pas le cas auparavant », ont-ils écrit sur leurs comptes Instagram. Selon eux, anciens et actuels joueurs disposent désormais d’« une voix » et d’« un rôle actif » à travers leur participation à différents comités, projets et groupes de travail.

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Cette prise de position intervient surtout dans un contexte de contestation grandissante autour de Gianni Infantino. Plusieurs anciens internationaux ont récemment réclamé un changement de gouvernance à la FIFA, parmi lesquels les Français Mikaël Silvestre, Emmanuel Petit, Robert Pirès, Olivier Dacourt, Louis Saha, Frédéric Piquionne et Jessica Houara-d’Hommeaux. Face à cette fronde, Pastore, Zanetti et Cambiasso défendent au contraire le fonctionnement actuel de l’instance : « Nos opinions sont entendues et de nombreuses initiatives bénéfiques au football prennent forme grâce à nos contributions, nos idées, nos projets et notre participation active. » Une déclaration qui apparaît comme un soutien public important pour Infantino au moment où les critiques contre sa présidence se multiplient et où la bataille autour de la future gouvernance de la FIFA s’intensifie.