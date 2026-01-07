Le Barça s’intéresse à un ennemi pour le mercato

Le mois de janvier risque d’être animé à Barcelone. Hansi Flick réclame des recrues, en défense notamment, et tout indique que sa direction fera des efforts pour le satisfaire. Si plusieurs noms comme celui de João Cancelo (Al-Hilal) ou celui de Julian Ryerson (Borussia Dortmund) reviennent souvent pour le poste de latéral, le quotidien AS en dévoile un nouveau : Carlos Romero.

Le latéral gauche de l’Espanyol plaît beaucoup au Barça, qui a encore été impressionné par sa prestation lors du derby ce week-end, et a inscrit son nom sur la liste de potentiels renforts pour les prochains mois. Seul hic, il appartient à Villarreal, qui le voit déjà comme un futur joueur important de son équipe et sa clause libératoire est de 45 millions d’euros…