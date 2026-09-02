Les chiffres fous du nouveau mercato record établi par les clubs anglais

3 milliards et 480 millions de livres. Soit 4 milliards et 60 M€ d’euros. Voilà le nouveau montant total record dépensé par les clubs de Premier League durant ce mercato estival. Le dernier record datait de… l’année dernière, avec la barre des 4 milliards déjà franchie. Un dernier jour totalement fou, avec le transfert pour 145 M€ d’Enzo Fernandez à Manchester City (soit le plus gros transfert de l’histoire de la PL avec Alexander Isak la saison passée), a permis d’atteindre cette somme astronomique.

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D’ailleurs, le « deadline day » a lui aussi été un record, battant celui de l’année passée, avec 475 millions de livre déboursés, soit 554 M€ ! Le club le plus dépensier aura été Manchester City, qui a payé trois milieux de terrain pour des sommes monstrueuses, avec Elliot Anderson (135 M€), Ayyoub Bouaddi (100 M€) et Enzo Fernandez (145 M€), en plus d’Illiman Ndiaye (70 M€) ou encore l’ailier brésilien Allan (37,5 M€). Derrière, on retrouve l’habitué Chelsea, qui présente cependant la meilleure balance puisqu’ils achèvent le mercato dans le vert, avec près de 80 M€ dans les poches, malgré 400 M€ déboursés dans le sens des arrivées.

Une folie dépensière communicative

La surprise vient de Tottenham, 3e club le plus dépensier, suivi de Newcastle, Aston Villa, Liverpool et… Ipswich. Le club promu a déboursé 245 M€, soit plus qu’Arsenal et Manchester United en Premier League, que le FC Barcelone ou le PSG. La puissance financière de la PL se juge particulièrement là-dessus, avec des promus capables d’envoyer des sommes folles, qui font craquer n’importe quel club de Ligue 1. Hull et Ipswich ont notamment pioché en Ligue 1 cet été.

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La folie dépensière des clubs anglais s’est donc poursuivie cette année, 11 clubs sur 20 battant leur record de transfert durant cette fenêtre. Et l’argent circule entre eux, car 35 % des deals se sont faits entre clubs de Premier League, et notamment les plus gros de cette intersaison (Enzo Fernandez, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Sandro Tonali), seul Barcola faisant irruption dans cette catégorie. Ces 5 noms précédemment cités entrent d’ailleurs directement dans le Top 10 des plus gros transferts de l’histoire de la Premier League. Une dernière stat ? Le championnat anglais a enregistré un total de 154 transferts cet été.