Liverpool : Harvey Elliott passe pro

Harvey Elliott (17 ans) peut avoir le sourire. Le milieu offensif anglais, considéré comme l'un des plus grands espoirs des Three Lions, a paraphé son premier contrat professionnel avec Liverpool.

Apparu à 8 reprises toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien de Fulham est désormais lié aux Reds par un bail de longue durée, qui n'a pas été précisée. «C'est une magnifique nouvelle pour nous. Harvey est un talent si prometteur», a confié Jürgen Klopp sur les médias officiels du club.

✍️ Harvey Elliott has signed his first professional contract with the Reds 🔴