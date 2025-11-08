Menu Rechercher
Liga : Villarreal s’impose contre l’Espanyol et prend la 2e place

Par Kevin Massampu
1 min.
Gerard Moreno avec Villarreal @Maxppp
Espanyol 0-2 Villarreal

Quatrième de Liga, Villarreal avait l’occasion de dépasser le FC Barcelone ainsi que l’Atlético de Madrid pour monter à la deuxième marche du podium. Mais pour cela, les hommes de Marcelino devaient s’imposer au RCDE Stadium contre l’Espanyol (6e). Et c’est exactement ce qu’ont fait les visiteurs, grâce à des réalisations de Gerard Moreno (43e) et d’Alberto Moreiro (57e).

Espanyol 0 Villarreal 2 43' Gerard Moreno 57' Alberto Moleiro terminé Logo Bein Sports 2

Grâce aux deux Espagnols, Villarreal s’est imposé (0-2) et est donc le nouveau dauphin du Real Madrid, en attendant le déplacement du Barça sur le terrain du Celta de Vigo. L’Espanyol, quant à lui, reste à la 6e position et pourrait se faire dépasser par Getafe en cas de succès à Majorque, ce dimanche.

Pub. le - MAJ le
