Barça : la vérité derrière le "se queda" de Piqué sur Neymar

Le 23 juillet 2017, Gerard Piqué publiait une photo aux côtés de Neymar, accompagnée du célèbre « se queda » (« il reste » en français), un message qui avait rassuré tous les fans du FC Barcelone en pleine tempête médiatique. Quelques jours plus tard, le PSG levait la clause libératoire de 222 millions d’euros et le Brésilien quittait le club catalan, confirmant que son départ était déjà acté au moment même de cette publication devenue virale.

La suite après cette publicité

Des années plus tard, Denis Suárez a levé le voile sur les coulisses de cet épisode dans Post United. « Sur la photo du "se queda", nous savions déjà que Neymar était parti. On a commencé à dire à Piqué qu’il n’avait pas le courage de la poster… et il l’a publiée », a raconté l’actuel milieu d’Alavés, passé par le Barça entre 2016 et 2019. Ce départ aura marqué un tournant sportif et économique pour le Barça, qui n’a pas su bien investir le montant obtenu.