Le 980e but de Cristiano Ronaldo pour son retour avec Al-Nassr

Cristiano Ronaldo se sait observé ce soir. Après le psychodrame avec la sélection portugaise, la star retrouvait la compétition avec Al-Nassr ce vendredi à l’occasion de la 8e journée de Saudi Pro League et un match face à Al-Diriyah.

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CRISTIANO RONALDOOOO !! 🐐 Plus que 20 buts avant la barre mythique des 1000 buts en carrière pour CR7. L’histoire est en marche ! 🤯🔥 https://t.co/xgjuU9c95V — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) October 9, 2026

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L’attaquant de 41 ans n’a pas manqué son retour, où les supporters lui avaient réservé un bel accueil. C’est lui qui a ouvert le score pour son équipe en profitant d’un très bon travail de Coman sur le côté droit. La frappe du Français est mal repoussée par le gardien, qui voit CR7 surgir et marquer dans un but ouvert. Il s’agit de son 980e but en carrière.