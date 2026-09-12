Serie A : Diego Moreira sauve l’AC Milan à Rome

L’AC Milan peut remercier Diego Moreira, ce samedi, lors de la 4e journée de Serie A. Une semaine après le nul concédé face à la Juve (1-1), les Milanais ont arraché le match nul à Rome (2-2). Opposés à la Lazio, les hommes de Ruben Amorim - trop tendres en attaque et souvent pris à revers par le jeu en transition des locaux - ont pourtant débuté de la pire des manières. Alors que Cancellieri avait ouvert le score dès la 10e minute de jeu, Maignan avait lui refusé le break de Zaccagni (21e) mais a finalement dû céder devant l’opportuniste Noslin (39e).

La suite après cette publicité

💣 | Diego Moreira remet l'AC Milan à hauteur… EN DEUX MINUTES ! 💥



Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲#LazioMilan pic.twitter.com/yEEHJWayQi — DAZN France (@DAZN_FR) September 12, 2026

Menés de deux buts à la pause, les Rossoneri ont finalement retrouvé de leur superbe au retour des vestiaires, et notamment après l’entrée en jeu de leur nouvelle recrue, Diego Moreira, auteur d’un doublé après l’heure de jeu grâce à deux belles frappes. Une entrée fracassante permettant aux visiteurs de décrocher un petit point. Au classement, la Lazio prend provisoirement la tête alors que l’AC Milan pointe au 4e rang.