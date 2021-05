Inter Milan : Ashley Young et Ivan Perisic sur le départ

Si l’Inter est sacré championne d’Italie depuis deux journées, en coulisses, ça s’active déjà pour préparer la saison prochaine. Le président Zhang et Antonio Conte doivent se rencontrer prochainement pour faire un bilan de l’effectif et certains joueurs sont poussés vers la sortie pour, entre autres, alléger la masse salariale du club et rajeunir le groupe.

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, c’est tout le flanc gauche qui devrait faire ses valises cet été. Ashley Young (35 ans) partira puisque son contrat expire à la fin de saison, mais c’est aussi le cas d’Ivan Perisic (32 ans). Le Croate, qui a eu un rôle à jouer dans ce titre, a un encore la cote sur le marché et pourrait rapporter quelques millions à l’Inter. La priorité du club italien serait de se renforcer dans ce couloir pour enfin trouver un joueur fiable après les nombreux échecs à ce poste : Dalbert, Asamoah, Biraghi…