CAN

Nigeria - Maroc : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Brahim Diaz @Maxppp

Place à la deuxième demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ce mercredi. Le Nigeria défie le Maroc pour une place en finale. Les Super Eagles s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Stanley Nwabali qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey et Bruno Onyemaechi. Frank Onyeka, Raphael Onyedika et Alex Iwobi composent l’entrejeu. En pointe, Victor Osimhen et Akor Adams sont soutenus par Ademola Lookman.

De leur côté, les Lions de l’Atlas s’articulent dans un 4-3-3 avec Yacine Bounou dans les cages derrière Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina et Noussair Mazraoui. Le milieu de terrain est assuré par Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss et Ismaël Saibari. Devant, Ayoub El Kaabi est soutenu par Brahim Diaz et Ez Abde.

Les compositions

Nigeria Nwabali - Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi - Onyeka, Onyedika, Iwobi - Lookman - Osimhen, Adams

Maroc : Bounou - Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui - El Aynaoui, El Khannouss, Saibari - Brahim, El Kaabi, Abde

CAN
Maroc
Nigeria

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Nigeria Flag Nigeria
