Mercato PSG : le nouvel indice de taille sur l’avenir de Ferran Torres

Ferran Torres au PSG ? La tendance semble plus que jamais se confirmer. Ces derniers jours, la presse italienne évoquait même un accord de principe avec l’attaquant du FC Barcelone, correspondant parfaitement aux principes de jeu mis en place par Luis Enrique. Ce samedi, Sport fait d’ailleurs de nouvelles révélations en ce sens, indiquant que le positionnement du Barça est désormais très clair.

La suite après cette publicité

«Le Barça n’a pris aucune décision pour dire à Ferran qu’ils voulaient le renouveler. Il a marqué en moyenne vingt buts au cours des deux dernières saisons et comprend qu’il a profité des fenêtres que Hansi Flick lui a ouvertes pour intégrer l’équipe. Je suppose qu’au fond de lui, il pensait : 'Et pourquoi ne pas être le pari principal pour le numéro neuf ? Le Barça n’a jamais envisagé que Ferran Torres serait leur numéro un pour le neuvième poste. Jamais», a ainsi expliqué David Bernabeu, journaliste pour le quotidien espagnol. Vous l’aurez compris, le PSG a toutes les raisons d’y croire.