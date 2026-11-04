Ligue Europa : Rennes accroché par l’Olympiakos

Deux semaines après avoir réussi à arracher le match nul sur la pelouse de la Juventus (2-2), le Stade Rennais avait un nouveau gros défi à relever : s’imposer face à l’Olympiakos. Les deux équipes sont invaincues en Ligue Europa, mais les Grecs ont gagné leurs trois matches, tandis que les Bretons, 13es du classement au coup d’envoi, comptaient une victoire et deux nuls. Pour cette rencontre programmée exceptionnellement ce mercredi en raison des mouvements sociaux annoncés demain, Franck Haise, qui devait se passer de son buteur Estéban Lepaul (blessé), alignait une équipe articulée en 3-5-2 avec Samba, Rouault, Cresswell, Oliveira (qui disputait ses premières minutes en pro), Reynolds, Szymanski, Thomasson, Camara, Nagida et le duo Dia-Al-Tamari en pointe.

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Fort de sa série de neuf succès consécutifs, l’Olympiakos a débuté la rencontre en imposant sa maîtrise technique. Il n’a d’ailleurs fallu que quelques secondes à Gonzalez pour s’offrir la première occasion de but, même si sa tête n’était pas cadrée (1re). Dans ce match plutôt ouvert, avec un arbitre qui a énormément laissé jouer malgré quelques duels intenses, Rennes cherchait clairement à se rassurer défensivement et misait surtout sur sa flèche Al-Tamari pour lancer des contres assassins. Mais durant une bonne partie de la première période, ce sont les Grecs qui ont trop facilement porté le danger devant le but de Samba avec des tentatives de Puerta (9e), Fortounis (12e) et Bailey (19e). Au final, les Rouge et Noir ont dû patienter jusqu’à la 23e minute pour voir Cresswell alerter le portier adverse de la tête, sur un corner tiré par Szymanski.

Rennes double provisoirement l’OL

Les hommes de Franck Haise ont ensuite mieux terminé le premier acte, toujours avec Al-Tamari comme poison pour la défense hellénique. Après avoir trouvé le poteau (30e), malgré une position de hors-jeu, l’attaquant jordanien a poussé le défenseur Onyemaechi à marquer contre son camp (43e). Heureusement pour le Nigérian, le but n’a pas été accordé, Al-Tamari ayant été signalé hors-jeu au départ de l’action. Au retour des vestiaires, le SRFC est revenu sur la pelouse du Roazhon Park avec de meilleures intentions. Les Bretons pressaient bien plus haut, se montraient enfin plus forts dans les duels et passaient énormément par le côté droit avec son latéral américain Reynolds. Pas de quoi couler l’Olympiakos pour autant.

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Après un gros quart d’heure de domination française, les Athéniens se procuraient à nouveau les occasions les plus franches par Gelson Martins (68e) et Yaremchuk (70e). Al-Tamari restait la principale source de danger rennaise grâce à son activité XXL et ses courses incessantes, mais le Jordanien finissait souvent par perdre de sa lucidité dans la zone de vérité. En fin de match, les deux équipes cherchaient surtout à ne pas laisser filer le point du nul, et le score n’a plus évolué malgré une dernière tentative de Rongier repoussée par Ortega (90e). Après ce match nul, Rennes double provisoirement l’OL et grimpe d’une place (12e), tandis que l’Olympiakos chipe la première place à Benfica, avant le match des Portugais de demain face au Lech Poznan.

Le classement complet de la Ligue Europa

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Revivez le film du match Rennes-Olympiakos