Pierre-Emerick Aubameyang se met à genou pour retourner au FC Barcelone

Et si l’histoire d’amour entre Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) et le FC Barcelone n’était en réalité pas terminée ? Voilà une hypothèse peut-être un peu farfelue aux yeux de certains observateurs du ballon rond ou même de certains supporters, mais qui prend en tout cas de l’ampleur en Espagne, et plus particulièrement en Catalogne.

Aubameyang prêt à se plier en quatre pour Barcelone

Il faut dire que le retour en fanfare de l’international gabonais dans le vestiaire des Blaugranas, dimanche, après la victoire ô combien importante du Barça sur le fil, dans le Clasico face au Real Madrid (2-1), agite la presse ibérique. Sport explique d’ailleurs en ce sens, ce mardi, que Pierre-Emerick Aubameyang n’oublie pas son court passage en terres catalanes (de février à septembre 2022), et qu’il garde en un très bon souvenir.

Un sentiment que l’attaquant sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Chelsea, où il a complètement été mis au placard par Graham Potter, a justement partagé à Barcelone, auprès de ses anciens coéquipiers, avec qui il a gardé de très bonnes relations. Le quotidien catalan va plus loin et ajoute que le retour de PEA pourrait devenir réalité si la situation financière du FCB le permet. Même si Joan Laporta n’a pour le moment pas encore entamé une quelconque démarche allant dans ce sens, rappelle Sport.

Le retour de PEA loin d’être irréaliste

Cela tombe bien, l’ancien buteur d’Arsenal et du Borussia Dortmund est lui prêt à se mettre à genoux pour rendre cela possible. On parle bien évidemment ici de salaire. Aubameyang, qui pourrait bien être libéré par le club londonien pour réduire la masse salariale, semble partant pour revoir ses émoluments à la baisse si cela permet au FCB de le faire revenir du côté du Camp Nou. Reste à savoir si ce retour ravirait tous les supporters du Barça.

Arrivé libre en provenance d’Arsenal, Aubam a certes laissé un très bon souvenir aux fans catalans, grâce à ses 13 buts en 24 apparitions en Espagne, renflouant même les caisses du club (12 M€) en partant à Chelsea. Mais l’ex-joueur de l’AS Saint-Étienne, exclu de la liste pour la Ligue des Champions, se trouve dans une impasse en Angleterre, où il ne joue plus du tout avec les Blues. Sa condition physique pose donc question et devra être étudiée attentivement si les deux ex venaient à se remettre ensemble.