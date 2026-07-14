Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé pointe du doigt les erreurs de l’équipe de France

L’équipe de France s’arrête aux portes de la finale de la Coupe du Monde 2026. Opposés à une Espagne impressionnante de maîtrise dans un Dallas Stadium à guichets fermés, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés sur le score de (2-0) après une rencontre où ils n’ont jamais réellement réussi à imposer leur rythme. Les champions d’Europe ont rapidement pris le contrôle du ballon et ont fini par être récompensés après un fait de jeu qui fait énormément parler. Lucas Digne est intervenu sur Lamine Yamal dans la surface et l’arbitre a immédiatement désigné le point de penalty malgré les vives protestations françaises. Mikel Oyarzabal s’est chargé de transformer la sanction pour lancer idéalement la Roja.

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Une décision arbitrale contestée qui a profondément marqué cette demi-finale et alimenté les débats après le coup de sifflet final. La France a bien tenté de relever la tête au retour des vestiaires, mais l’Espagne a poursuivi sa démonstration collective. Pedro Porro a fait le break à l’heure de jeu au terme d’un mouvement parfaitement construit avant que les Bleus ne se montrent incapables de revenir dans la partie malgré plusieurs changements offensifs. Les occasions sont restées trop rares face à une défense espagnole parfaitement organisée et un Unai Simón très serein. L’élimination met ainsi fin au rêve d’une troisième finale mondiale consécutive pour les Tricolores.

Le constat cash du capitaine Mbappé

Au moment d’analyser cette désillusion, Kylian Mbappé n’a pas cherché d’excuses. Le capitaine français a reconnu les nombreuses lacunes affichées par son équipe face à une sélection espagnole qui a su imposer son identité durant toute la rencontre. « Je pense qu’on n’a pas fait le match qu’on voulait faire tactiquement et techniquement. Même dans le niveau global qu’on a fourni. Et quand tu ne fais pas ce que tu dois faire dans une demi-finale de Coupe du Monde, tu es puni. L’Espagne est restée fidèle à son plan. Une équipe qui aime avoir le contrôle du ballon et le tempo du match. Notre objectif était de venir les chercher. On n’a pas réussi à faire ça. Il y a eu trop d’approximations techniques. On n’a pas réussi à leur faire mal. On s’est laissé dicter le tempo. L’Espagne, si elle dicte son tempo, c’est plus difficile. C’était à nous de changer ce rapport de force. Le reste n’est qu’une histoire de conséquences. Au début du match, dans la pression, on s’est toujours retrouvé à trois contre deux, Fabian et Rodri ont eu beaucoup de temps pour jouer. Il y a eu un manque de communication. On aurait dû les faire courir. On a fauté là-dedans. Quand on récupérait le ballon, techniquement on n’était pas dignes d’une demi-finale de Coupe du Monde dans les relances et les passes. On n’a pas mis tous les ingrédients pour aller en finale».

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Le capitaine des Bleus, qui a été crédité d’une note de 2 par la rédaction de Foot Mercato, a ensuite laissé parler sa profonde frustration au moment d’évoquer la fin de l’aventure française. Lucide sur la prestation collective, Mbappé a surtout insisté sur l’immense déception ressentie par tout le groupe après avoir vu le rêve mondial s’éteindre à un match de la finale. « Beaucoup de déception, c’était un rêve pour nous d’aller en finale. On voulait que notre pays rêve encore pour faire l’histoire. Il faut gagner et perdre la tête haute. Je n’arrive pas à mettre des mots pour expliquer notre déception. Il va falloir lever la tête, aller en vacances et repartir pour apprendre et mettre des échecs de côté». La Coupe du Monde s’achève donc dans la douleur pour les Bleus. Le capitaine Kylian Mbappé donne en tout cas déjà le ton de l’après Mondial, celui d’une équipe qui devra apprendre de cet échec pour espérer revenir plus forte. Le rêve bleu s’est arrêté à une marche de la finale. Désormais, place aux questions, aux remises en cause et à la reconstruction pour une génération qui visait le toit du monde.