OM : Habib Beye répond à la pique de Paulo Fonseca

Ce dimanche, l’OM s’en est sorti avec brio contre l’OM (3-2). Menés au score à la 76e minute de jeu, les Phocéens ont montré une belle réaction et ont réussi à renverser la vapeur grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Après la rencontre, Paulo Fonseca est apparu très remonté et a expliqué que la meilleure équipe du match a été battu ce soir. Une sortie pleine d’amertume qui a fait rire Habib Beye en conférence de presse d’après-match :

«On a tous nos sentiments et nos analyses. Bon, s’il considère qu’il était la meilleure équipe, la réalité c’est que je dis souvent que le score ne… Il n’y a pas de hasard en football. Je ne vais pas remettre en question ce qu’il a dit. Tout ce que je sais, c’est que c’était un match qui a été vraiment difficile pour nous parce que c’est une très belle équipe en face. Ça a été un très beau combat qui a ressemblé à ces combats d’Olympique qu’on a pu voir ici par le passé avec beaucoup de buts. Et on est très satisfait ce soir en tant que club d’avoir vécu ce scénario et d’avoir donné beaucoup de plaisir aux supporters.»