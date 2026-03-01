Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

OM : Habib Beye répond à la pique de Paulo Fonseca

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Habib Beye @Maxppp
Marseille 3-2 Lyon

Ce dimanche, l’OM s’en est sorti avec brio contre l’OM (3-2). Menés au score à la 76e minute de jeu, les Phocéens ont montré une belle réaction et ont réussi à renverser la vapeur grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Après la rencontre, Paulo Fonseca est apparu très remonté et a expliqué que la meilleure équipe du match a été battu ce soir. Une sortie pleine d’amertume qui a fait rire Habib Beye en conférence de presse d’après-match :

La suite après cette publicité

«On a tous nos sentiments et nos analyses. Bon, s’il considère qu’il était la meilleure équipe, la réalité c’est que je dis souvent que le score ne… Il n’y a pas de hasard en football. Je ne vais pas remettre en question ce qu’il a dit. Tout ce que je sais, c’est que c’était un match qui a été vraiment difficile pour nous parce que c’est une très belle équipe en face. Ça a été un très beau combat qui a ressemblé à ces combats d’Olympique qu’on a pu voir ici par le passé avec beaucoup de buts. Et on est très satisfait ce soir en tant que club d’avoir vécu ce scénario et d’avoir donné beaucoup de plaisir aux supporters.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Marseille
Habib Bèye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Marseille Logo Marseille
Habib Bèye Habib Bèye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier