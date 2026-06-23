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Coupe du Monde

CdM 2026, Portugal : la réaction à chaud de Cristiano Ronaldo

Par Maxime Barbaud
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp
Portugal 5-0 Ouzbékistan
winamax
1 1.13 N 9.00 2 16.0 bonus 100€

Le Portugal n’a fait qu’une bouchée de l’Ouzbekistan (5-0). Grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo, la Seleçao a lavé l’affront du premier match et ce très triste nul face à la RD Congo (1-1). «C’est juste pour qu’on n’oublie pas. C’est la réponse aux critiques, ça fait 23 ans que c’est comme ça», assure le héros de la soirée sur beIN Sports après la rencontre. La star d’Al-Nassr a répondu aux nombreuses critiques et est devenue au passage le premier joueur de l’histoire à marquer dans 6 Coupes du Monde différentes.

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«Je suis très heureux mais pour moi le plus important c’est le travail de l’équipe, la confiance. On savait que ça allait arriver, mais on a bien travaillé. On s’est pas mal amélioré. Bien entendu, si je parle de ma performance, c’est bien de battre les records mais l’objectif c’est d’aider la sélection. L’objectif, c’était d’obtenir les 3 points», poursuit l’attaquant après une entame de compétition compliquée, comme il le concède. «On regarde vers l’avant. On travaille et dieu va nous aider. Les coéquipiers vont aider. C’était une semaine difficile, sombre, tout le monde pensait que j’étais déjà à la retraite. Ça a été difficile, il faut le dire mais, on est de retour».

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