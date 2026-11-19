Rappelez-vous la scène. En marge de la réception de l’AS Roma en Ligue des Champions le 3 novembre dernier (avec une victoire inespérée 3-2), des supporters avaient manifesté leur mécontentement en jetant des balles de tennis sur la pelouse d’Old Trafford. Dans leur viseur, la direction du club mancunien, plus que l’entraîneur d’alors Michael Carrick.

La suite après cette publicité

Or, selon The Athletic, 3 supporters avaient été arrêtés pour ce lancer de balles. Et au moins un supporter a écopé d’une suspension de trois ans, la durée maximum selon le règlement du club. Depuis, Michael Carrick a été limogé et Mauricio Pochettino a rejoint les Red Devils.