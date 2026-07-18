Coupe du Monde 2026 : Mbappé relance complètement le choc contre l’Angleterre
Quel scénario complètement fou ! Menés 4-0 à la pause après une première période catastrophique, les Bleus sont en train de réussir une remontée spectaculaire. Servi par Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé combine parfaitement avec Michael Olise dans la surface avant d’ajuster Henderson d’une frappe croisée du gauche. Le capitaine français signe un doublé et relance totalement cette petite finale (3-4).
Plus qu’un but d’écart ! Mbappé conclut en une touche une séquence offensive exceptionnelle et signe un nouveau but pour relancer totalement les Bleus. La France a remonté trois buts en vingt minutes et fait désormais trembler l’Angleterre ! ⚽️🔥— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 18, 2026
France 3-4 Angleterre
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En l’espace de vingt minutes, la France a inscrit trois buts et fait basculer la rencontre. Longtemps humiliés par des Anglais souverains, les hommes de Didier Deschamps ont retrouvé leur allant offensif et poussent désormais les Three Lions dans leurs retranchements. Avec un Mbappé incandescent, auteur de son 10e but dans ce Mondial, l’exploit paraît soudainement possible.
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