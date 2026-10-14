PSG : la réaction à chaud de Vitinha

Le Paris Saint-Germain s’est fait peur en deuxième période, mais le club de la capitale a réussi une grande première. Il s’est enfin imposé sur la pelouse de l’Etihad Stadium face à Manchester City (4-2). Un succès qui permet aux Franciliens de reprendre la première place du classement de la Ligue des Champions et qui a rendu fier Vitinha.

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« On retient beaucoup de choses positives. On prend plus de plaisir quand on fait une première période comme ça. La deuxième période, c’est normal. On joue à l’extérieur contre une équipe fantastique. Ce qu’il se passe en deuxième, c’est plus réel. Ce qu’on a fait en première, c’est exceptionnel. On a su se soutenir. On était bien ensemble, c’était important. Un match très difficile, beaucoup de fierté dans cette équipe. On a prouvé qu’on était une grande équipe. C’est que le début, c’est une longue saison. C’est trois points importants dans cette phase de ligue. On veut bien jouer tout le match comme en première, mais c’est impossible. La plupart, c’est positif, c’est un grand résultat ici. Je suis fier de cette équipe. On montre qu’on est une vraie équipe, ça me remplit le coeur », a-t-il confié au micro de Canal+.