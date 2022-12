L’incroyable mercato estival Nottingham Forest, réussite ou fiasco ?

La suite après cette publicité

« Je n’ai pas seulement acheté des joueurs pour dépenser de l’argent, c’était parce que nous en avions besoin ». Ces mots, ce sont ceux du président de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. Ils s’inscrivent dans un contexte bien particulier pour les Reds. Après 23 ans d’absence de l’élite du football anglais, ce club mythique ayant remporté la Ligue des Champions à deux reprises (1979, 1980) a fait son retour en Premier League avec la ferme intention d’y rester. C’est pourquoi l’homme d’affaires grec a dépensé un peu moins de 162 M€ lors du mercato estival 2022, ajoutant 23 nouveaux joueurs à l’effectif de Steve Cooper.

Nottingham Forest, du haut de sa 18e place après 15 matchs disputés au Royaume de Sa Majesté cette saison, s’attendait probablement à mieux pour son grand retour, au regard des investissements colossaux ayant été réalisés. Pendant la trêve imposée par la Coupe du Monde 2022, un 24e joueur est venu renforcer le promu en décembre. « Ils ont dit que nous avions trop de joueurs et que ce serait difficile, mais cinq de nos joueurs clés la saison dernière étaient en prêt (Djed Spence, James Garner, Keinan Davis, Philip Zinckernagel, Max Lowe), nous avons donc dû les remplacer », s’est justifié Evangelos Marinakis dans les colonnes du Telegraph le 20 décembre dernier.

Un retour aux sources très compliqué

Et le patron de Forest de poursuivre. « Vous devez également acheter des joueurs au niveau de la Premier League, nous avons donc dû ajouter de la qualité dans tous les domaines. Si nos joueurs clés n’avaient pas été prêtés, cela aurait été une tout autre histoire. C’était inévitable. » Vous l’aurez compris, les Reds de Nottingham n’avaient pas le choix s’ils voulaient avoir ne serait-ce qu’une once d’espoir de se maintenir en Premier League. Mais tout le monde sait qu’il n’est pas facile de manœuvrer avec une équipe composée majoritairement de nouveaux éléments, et que cela nécessite souvent du temps.

Le début de saison cauchemardesque de Jesse Lingard et ses partenaires (1 victoire au cours des 11 premières journées) n’a pas vraiment surpris les observateurs. La fébrilité défensive des Reds, longtemps lanterne rouge, était beaucoup trop pénalisante pour espérer mieux (23 buts encaissés en 11 matchs). Offensivement, à l’image de tout le collectif, la mayonnaise peinait aussi à prendre et les cadres décevaient. Mais du temps, c’est justement ce dont a bénéficié Steve Cooper. Le président de Forest a maintenu sa confiance dans le projet, n’hésitant pas à prolonger le technicien gallois de 43 ans. Bien mal lui en a pris, car depuis cette décision, les choses vont un peu mieux.

Une lueur d’espoir pour Nottingham Forest, qui croit en son projet

Sur les 8 derniers matchs de Nottingham Forest toutes compétitions confondues, la troupe de Steve Cooper n’a perdu qu’à deux reprises, glanant également 3 succès, dont un de prestige face à Liverpool et un autre en League Cup contre Tottenham. Une preuve que les Reds, qui ont aussi été capables de s’offrir West Ham en début de saison, montent en puissance (3 clean sheets lors des 5 derniers matchs de championnat) et qu’un collectif commence à se dessiner. Forest, 2e pire attaque de PL à égalité avec Everton (11 buts marqués) va toutefois devoir mettre les bouchées doubles pour quitter puis s’éloigner de la zone rouge.

Morgan Gibbs-White, recrue la plus chère de l’histoire de Forest (29,5 M€), et Taiwo Awoniyi, qui suit juste derrière (20,5 M€), n’ont par exemple respectivement inscrit que 2 et 3 buts. Un rendement insuffisant pour des éléments attendus pour être parmi les plus redoutables sur le terrain. Pour continuer à s’améliorer, Evangelos Marinakis, dont la fortune personnelle est estimée à au moins 500 M£ (environ 571 M€), n’a pas l’intention de s’arrêter là et veut encore mettre la main à la poche. « Nous essaierons d’avoir au moins deux joueurs supplémentaires (en janvier), ce qui nous aidera », a précisé le propriétaire du club depuis 2017 à nos confrères anglais.

Un nouveau mercato pour briller

Si le directeur sportif Filippo Giraldi aura la lourde tâche de libérer l’effectif professionnel des joueurs qui ne jouent pas (Loïc Badé est revenu à Rennes), il sera aussi question de cibler les vrais besoins de cette équipe lors du mercato hivernal. La blessure de Cheikhou Kouyaté avec le Sénégal au Qatar va probablement forcer Forest à recruter un milieu supplémentaire. Jefferson Lerma (Bournemouth) est notamment ciblé, alors que la blessure d’Armando Broja avec Chelsea a contraint le promu à abandonner cette piste pour son secteur offensif.

« La concurrence et les adversaires sont beaucoup plus forts maintenant, mais nous sommes très optimistes pour l’avenir », a souligné le patron de Nottingham Forest, qui se veut confiant au regard de son effectif pour la suite des évènements. Il faudra rapidement se remettre dans le bain de la compétition, avec un déplacement à Manchester United lors du Boxing Day, juste avant la réception de Chelsea, le 1er janvier 2023. L’occasion de prouver que les Reds sont bel et bien sur la bonne voie, tout en faisant taire les critiques s’abattant sur leur folie dépensière, qui n’avait par exemple pas empêché Fulham de redescendre illico en Championship, en 2021.