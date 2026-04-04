PSG : Luis Enrique joue au grand bluff avec Arne Slot avant Liverpool

Au Parc des Princes, le PSG a déroulé face à Toulouse avec une efficacité relative, mais suffisante pour l’emporter. Ousmane Dembélé a encore été l’homme du match avec un doublé décisif, tandis que Gonçalo Ramos a scellé le score en fin de rencontre. Malgré la domination claire des Rouge et Bleu, Luis Enrique a maintenu un rythme mesuré, privilégiant la gestion des joueurs et le contrôle des automatismes plutôt que la flamboyance offensive. Les Toulousains, bien qu’isolés dans le camp parisien, ont réussi à se montrer dangereux sur quelques séquences, notamment sur corner, où Matvey Safonov a été légèrement mis en difficulté. Ce succès (3-1) permet au PSG de conserver son avance en Ligue 1, mettant la pression sur Lens, tout en servant de répétition générale avant l’immense rendez-vous européen face à Liverpool mercredi soir, en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

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Pour Luis Enrique, la victoire n’a pas été l’occasion de s’enflammer. Tout en affichant satisfaction pour le résultat et l’investissement de ses joueurs, l’entraîneur espagnol a laissé transparaître qu’il n’allait pas encore dévoiler ses véritables intentions tactiques pour mercredi. Les ajustements, les rotations et le positionnement exact de certains cadres restent encore en chantier, et le coach préfère garder ses cartes pour surprendre les Reds au Parc. «Peut-être… Je ne veux donner aucune piste à Arne Slot», a-t-il plaisanté en conférence de presse en répondant à une question sur le positionnement de Nuno Mendes. La prestation face au Téfécé confirme que Paris avance sereinement, mais dans un état de prudence et de contrôle total, fidèle à la méthode de l’ancien sélectionneur de la Roja qui privilégie la stratégie et la préparation minutieuse à la célébration prématurée.

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La prudence est toujours de mise

Après le succès du PSG contre Toulouse, Luis Enrique est revenu sur la rencontre et sur la manière dont son équipe a géré ce retour de trêve internationale. Avec un onze largement remanié et plusieurs cadres laissés au repos, le technicien espagnol a préféré insister sur la gestion du match et la capacité de ses joueurs à évoluer dans différentes positions plutôt que de se laisser emporter par l’euphorie du résultat. «Ce n’est pas forcément la préparation idéale. Ce qui est important, c’est de savoir gérer ce type de match. Les vendredis après la trêve internationale, c’est toujours compliqué. Mais je pense qu’on a montré quel type d’équipe nous sommes. La capacité des joueurs d’évoluer dans différentes positions, c’est très important. Ce sont des matches pièges et je suis très content de ce que j’ai vu. On a mérité de gagner ce match, on a créé beaucoup d’occasions. Ça a été difficile parce qu’ils ont très bien défendu. Leur but sur coup de pied arrêté a compliqué un petit peu les choses. Mais je pense qu’on a mérité ces trois points. Et c’est important pour le Championnat, pour continuer à mettre la pression sur Lens», a-t-il déclaré en conférence de presse. En poursuivant, Luis Enrique a souligné l’importance du repos pour ses cadres et la préparation méthodique en vue des échéances européennes.

Malgré la victoire et le contrôle global du match, le natif de Gijon a maintenu un ton mesuré et réfléchi, conscient que chaque détail compte face à Liverpool. «Je pense qu’on a montré aujourd’hui, et depuis très longtemps, que nous sommes prêts quelle que soit la compétition. Il y a des choses qu’on peut améliorer, c’est clair. Là, pour le staff, l’important était de donner de temps de repos aux joueurs. Je suis très content. On connaissait l’importance de ces trois points, et surtout, parce que ce match arrivait après la trêve internationale. C’est difficile à gérer parce qu’on avait beaucoup de joueurs concernés, la majorité a fait des voyages et a joué des matches. C’était le moment de gagner ces trois points. On a joué un vendredi, c’était encore plus difficile parce qu’il y avait un jour de repos en moins, mais l’équipe a montré sa capacité à gérer ce match et c’est le moment de profiter du week-end avec du repos pour les joueurs, du repos pour l’équipe. C’est le moment d’en profiter et de se reposer, surtout la tête, et après préparer le match aller contre Liverpool la semaine prochaine». Malgré cette victoire convaincante avec un effectif remanié, Luis Enrique continue de travailler en coulisses et d’affiner ses choix tactiques, cherchant encore la recette idéale pour surprendre Liverpool et dominer le quart de finale de Ligue des Champions.