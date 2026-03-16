Barça : la danse de Joan Laporta après sa réélection

Le président sortant du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est largement imposé lors de l’élection à la présidence du club, recueillant près de 70 % des voix face à son principal rival, Víctor Font. Un succès net qui confirme le soutien massif des socios au dirigeant catalan. De son côté, Font a reconnu la défaite, visiblement surpris par l’ampleur de l’écart, et devra désormais réfléchir à l’avenir de son projet alternatif pour le Barça.

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Dans la foulée du sondage de TV3, qui annonçait déjà Laporta vainqueur avec environ 66 % des voix, une scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le président sortant a célébré la tendance avec enthousiasme, apparaissant en train de danser avant d’être aspergé de champagne par ses proches, symbole d’une victoire qui ne faisait déjà plus beaucoup de doute.