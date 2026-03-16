Barça : la danse de Joan Laporta après sa réélection
Le président sortant du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est largement imposé lors de l’élection à la présidence du club, recueillant près de 70 % des voix face à son principal rival, Víctor Font. Un succès net qui confirme le soutien massif des socios au dirigeant catalan. De son côté, Font a reconnu la défaite, visiblement surpris par l’ampleur de l’écart, et devra désormais réfléchir à l’avenir de son projet alternatif pour le Barça.
Dans la foulée du sondage de TV3, qui annonçait déjà Laporta vainqueur avec environ 66 % des voix, une scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le président sortant a célébré la tendance avec enthousiasme, apparaissant en train de danser avant d’être aspergé de champagne par ses proches, symbole d’une victoire qui ne faisait déjà plus beaucoup de doute.
L’opposant de Joan Laporta n’en croit pas ses yeux après les résultats de l’élection du FC Barcelone
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