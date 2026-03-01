Menu Rechercher
Coupe du Roi

Barça : Robert Lewandowski forfait pour le retour contre l’Atlético de Madrid

Par Samuel Zemour
1 min.
Robert Lewandowski, buteur avec le Barça @Maxppp
Barcelone Atlético

Voilà un nouveau coup dur pour le Barça. Entré en jeu en cours de match samedi soir, Robert Lewandowski a été contraint de quitter le terrain lors du dernier match contre Villarreal, après avoir inscrit un but qui avait permis à son équipe de prendre le large (4-1). Les examens médicaux ont révélé une fracture de l’orbite de l’œil gauche, obligeant le joueur à observer une période de repos forcé.

FC Barcelona
𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧 ‼️

First team player Robert Lewandowski picked up an injury in the recent game against Villarreal. Tests have diagnosed a fracture of the left eye socket.

He will miss the game against Atlético Madrid.
En conséquence, Lewandowski sera absent pour le prochain match face à l’Atlético Madrid. Son indisponibilité constitue un coup dur pour l’équipe, qui devra se passer de son buteur vedette pour ce choc de Coupe du Roi, alors que les Blaugranas ont été surclassés 4-0 au match aller.

