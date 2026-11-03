Décès de Jesús de Miguel : le communiqué du FC Andorra

Décédé à l’hôpital après un choc violent avec le gardien de but du FC Andorra, Jesús Owono, Jesús de Miguel a plongé le monde du football dans une tristesse infinie. Tous les regards se tournent désormais vers les autorités sportives et judiciaires pour savoir quelle suite sera donnée à cette affaire. En attendant, le FC Andorra est sorti du silence dans un communiqué publié sur son site officiel.

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« Nous sommes ici aujourd’hui profondément bouleversés par le décès de Jesús de Miguel. Et la première chose que nous souhaitons faire est d’adresser nos condoléances les plus sincères à sa famille, au CD Tenerife et à tous ceux qui lui étaient proches. Nous savons qu’aucun mot ne peut apaiser une telle douleur, mais nous tenons à vous faire savoir que nous sommes à vos côtés et que nous partageons profondément votre chagrin. Nous souhaitons également apporter tout notre soutien au CD Tenerife, à ses joueurs, à son encadrement technique, à ses employés et à ses supporters. Nous sommes profondément touchés par ce qui s’est passé et partageons la douleur que traverse le club. Nous sommes en contact avec eux depuis le tout début et restons à leur disposition pour tout ce dont ils pourraient avoir besoin. De même, nous sommes en contact avec LaLiga, le gouvernement d’Andorre et les autorités compétentes afin de leur offrir notre entière coopération et notre soutien en ces moments très difficiles. Nous avons également demandé le report du prochain match contre le RCD Majorque, car nous estimons que ce sont des moments de profonde tristesse où le respect et le soutien envers toutes les personnes touchées doivent prévaloir. Ce qui s’est passé a eu un impact émotionnel considérable sur nos joueurs, le staff technique et l’ensemble du FC Andorre. Ce sont des moments particulièrement difficiles pour tout le monde, et nous voulons nous assurer que personne n’ait à les affronter seul. C’est pourquoi le club propose un accompagnement psychologique à toute personne qui en a besoin. Nous formons une équipe, sur le terrain comme en dehors. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons rester soudés, nous soutenir mutuellement et veiller les uns sur les autres. Aujourd’hui, le monde du football et celui du sport tout entier sont en deuil. Ce sont des moments de profonde tristesse où nous devons rester unis, soutenir ceux qui en ont le plus besoin et faire preuve du plus grand respect. Nos sincères condoléances à la famille de Jesús et à tout le CD Tenerife. Repose en paix, Jesús. »