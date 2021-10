Brentford - Chelsea : les compositions sont tombées

La Premier League se poursuit avec la 8e journée. A domicile, Brentford accueille Chelsea pour un derby de Londres. Les Bees optent pour un 3-5-2 avec David Raya dans les cages. Devant lui, Matthias Jorgensen, Pontus Jansson et Ethan Pinnock forment la défense. Sergi Canos et Rico Henry assurent les rôles de pistons tandis qu'on retrouve Frank Onyeka, Christian Norgaard et Matthias Jensen dans l'entrejeu. Enfin, Bryan Mbeumo et Ivan Toney forment le duo d'attaque.

De son côté, Chelsea s'articule dans un 3-5-2 où Edouard Mendy officie dans les cages. Malang Sarr, Andreas Christensen et Trevoh Chalobah se retrouvent en défense. Cesar Azpilicueta et Ben Chilwell prennent les couloirs tandis que N'Golo Kanté, Mateo Kovacic et Ruben Loftus-Cheek forment le trio du milieu. Romelu Lukaku est accompagné par Timo Werner en attaque.

Les compositions

Brentford : Raya - Jorgensen, Jansson, Pinnock - Canos, Onyeka, Norgaard, Jensen, Henry - Mbeumo, Toney

Chelsea : Mendy - Sarr, Christensen, Chalobah - Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell - Lukaku, Werner