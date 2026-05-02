OM, Habib Beye : "je ne démissionnerai pas, sauf si je suis le problème"

L’OM a encore sombré ce samedi. Sur la pelouse du FC Nantes, les Marseillais ont montré beaucoup de lacunes et ont été écrasés par des Canaris (3-0), bien plus incisifs malgré leur 17e place au classement. Un terrible revers pour le club de la Canebière, qui dit presque adieu à la Ligue des Champions avec ce revers humiliant. L’étau se resserre également autour d’Habib Beye. Arrivé pour prendre la suite de Roberto De Zerbi, l’ancien coach de Rennes montre de terribles lacunes tactiques et managériales. Après avoir fait une première mise au point sur son avenir au micro de Ligue 1+, Beye a encore été clair sur son avenir à Marseille en conférence de presse d’après-match :

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«Quand on relève un challenge comme celui-ci, on n’abandonne pas. Et je ne démissionnerai jamais, sauf si je le suis le problème. J’ai dit aux joueurs que je me battrais jusqu’à mon dernier souffle. Si on doit le faire avec nos difficultés, on le fera. J’assume, je ne me cache pas. Vous le savez, j’ai été sifflé l’autre jour mais je l’accepte. Par contre, c’est difficile de protéger tout le monde quand on a ce genre de prestations. Cette prestation est difficilement explicable. On passe complètement au travers et on n’est pas irréprochable dans les attitudes.» Voilà qui est dit. Reste à savoir si cela suffira pour calmer les supporters marseillais, de moins en moins enclins à soutenir le bilan famélique de Beye depuis son arrivée sur la Canebière.