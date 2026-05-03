Real Madrid, Équipe de France : nouvelles révélations sur Zinedine Zidane et le poste d’entraîneur

Qui sera le futur entraîneur du Real Madrid ? Il y a fort à parier que même au sein des décideurs madrilènes, le flou règne. Il faut dire que depuis quelques semaines, c’est le grand bal des noms dans les journaux espagnols, et différents profils sont évoqués, à l’image de José Mourinho, de Mauricio Pochettino, de Lionel Scaloni ou d’Unai Emery, alors que la piste menant à Jürgen Klopp est déjà tombée à l’eau.

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Une chose est sûre pour l’instant : Alvaro Arbeloa est mort dans le film et ne sera plus sur le banc merengue la saison prochaine. Un autre nom est aussi revenu de l’autre côté des Pyrénées, et c’est celui de Zinedine Zidane. Le quotidien AS fait d’ailleurs de nouvelles révélations et explique que la légende du foot français aurait pu être à la place d’Arbeloa actuellement.

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Zizou a dit non

Et pour cause, au moment où le Real Madrid cherchait un remplaçant potentiel pour Xabi Alonso en décembre, quelques jours avant son licenciement, Florentino Pérez a appelé Zizou. Les décideurs madrilènes souhaitaient faire revenir leur ancien numéro 5 pour une troisième pige sur le banc de touche du Santiago Bernabéu. Mais cette fois, Zidane a dit non. Et ce parce qu’il s’était déjà engagé auprès de la FFF pour prendre la relève de Didier Deschamps. Du moins, selon le journal espagnol.

Le média précise que ce coup de fil du Real Madrid est arrivé un peu tard, ce qui peut laisser penser que, si Zidane ne s’était pas engagé auprès de la France, il aurait potentiellement dit oui. Le média précise d’ailleurs que depuis son départ en 2021, il n’y a eu que deux scénarios possibles dans l’esprit de Zidane : les Bleus, ou un retour à Madrid. Et c’est pour ça qu’il a refusé les nombreuses offres arrivées sur son bureau depuis. Autant dire qu’il faudra attendre pour revoir celui qui a remporté 3 Ligues des Champions en tant que coach reprendre les commandes des Merengues…