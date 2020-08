Ligue des Champions : le rendez-vous manqué du duo Neymar-Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Paris SG a perdu la première finale de Ligue des Champions de son histoire ce dimanche, à Lisbonne, face au Bayern Munich (1-0). Le club de la capitale comptait sur ses deux stars Neymar et Kylian Mbappé pour espérer écrire son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Seulement, les deux hommes n'ont pas su faire la différence. Dans des proportions différentes.

Neymar, en pleurs à l'issue de la rencontre, n'a pas réussi à peser comme il l'espérait sur ce grand rendez-vous. Le Brésilien, en position de faux n°9, ne s'est pas caché, mais il n'a pas connu sa meilleure soirée. Son tir croisé sorti par Manuel Neuer (18e) restera comme le symbole de sa partie. Prépondérant contre l'Atalanta (1-2, quart de finale) et le RB Leipzig (3-0), le n° 10 a traversé cette partie avec un déchet inhabituel dans ses dribbles, ses passes (62% de réussite seulement) ou ses tirs (1 seul tir cadré pour 3 tentatives).

Occasion gâchée

Habitué des grands rendez-vous, l'international auriverde est passé à côté. Mbappé, lui, a été plus en vue. Mais comme son partenaire, il n'a pas réussi à se montrer réaliste. Le champion du monde 2018, disponible sur le front de l'attaque et 86% de passes réussies au compteur, a eu des occasions franches de mettre les Rouge-et-Bleu sur le chemin de la victoire. Seulement, ses deux tentatives les plus franches ont été bloquées par Manuel Neuer et sa défense alors que le score était encore de parité. De retour d'une blessure à la cheville en un peu moins de quinze jours, il avait lui aussi été important lors des succès face à l'Atalanta et Leipzig.

Contre le Bayern, cela n'a pas suffi. Thomas Tuchel ne leur en voulait pas après la rencontre. «On a manqué d’efficacité, c’est tout. On veut toujours que Kylian et Ney marquent, mais on ne peut pas tout leur demander. Je suis fier parce que Ney, il a fait encore fait un match avec une capacité incroyable. Il a vraiment montré sa capacité et sa mentalité. Pour Kyky, c’est compliqué, il a eu une grande blessure, il a manqué d’entraînement, c’était un miracle qu’il soit avec nous», a-t-il confié au micro de RMC Sport. Même son de cloche pour Marquinhos.

«Je pense qu’il ne faut pas tout mettre sur leur dos aussi (à Neymar et Mbappé, ndlr). On a une équipe aussi, on sait que tout le monde a essayé de faire de son mieux. Tout le monde va revenir à la maison et penser à ce qu’on peut faire de mieux. C’est difficile parce qu’à chaque fois, on dit après le match qu’il ne faut pas avoir de regrets, faut tout donner. Et c’est ce qu’on a essayé de faire, mais je pense que tout le monde peut faire un peu mieux. Mais ce n’est pas la faute de nos attaquants parce qu’ils n’ont pas marqué. On est une équipe et tout le monde a des responsabilités», a poursuivi le Brésilien. Nasser Al-Khelaïfi, qui a scellé leur avenir au PSG il y a peu, espère sans doute que la prochaine fois sera la bonne.