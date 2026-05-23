Real Madrid : le but de Kylian Mbappé qui célèbre avec Arbeloa

Le Real Madrid dispute actuellement son dernier match de la saison, avec la réception de Bilbao en Liga. Une rencontre qui marque la fin de l’aventure madrilène pour plusieurs hommes comme Dani Carvajal et David Alaba, ainsi que pour Arbeloa, qui devrait être remplacé par José Mourinho. Nettement dominateurs mais pas à l’abri d’une égalisation, les Madrilènes s’en sont une nouvelle fois remis à Kylian Mbappé, auteur de son 25e but de la saison en championnat, avec cette magnifique frappe pour tromper Álex Padilla (51e, 3-1).

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Une réalisation qui devrait permettre au Bondynois de terminer pour la deuxième saison d’affilée en tête du classement des buteurs et qu’il a célébrée en allant saluer son entraîneur, Arbeloa. L’ancien joueur du PSG (44 en 2024/25, 42 en 2025/26) devient par ailleurs le 2e joueur de l’histoire à inscrire 86 buts lors de ses deux premières saisons avec le Real Madrid en compétition officielle après Cristiano Ronaldo (33 en 2009/10, 53 en 2010/11).