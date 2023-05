Premier League : Manchester United perd à West Ham et rate l’occasion de monter sur le podium

La suite après cette publicité

Pour le compte de la 35e journée de Premier League, Manchester United, quatrième à deux points de Newcastle - battu par Arsenal, avait l’occasion de prendre la dernière marche du podium du championnat, occupée avant cette rencontre par les Magpies. Pour cela, il fallait aller chercher les trois points de la victoire sur la pelouse de West Ham, obligé de prendre au moins l’unité du nul pour s’éloigner la zone rouge et assurer son maintien dans l’élite.

Le début de rencontre était logiquement dominé par les Red Devils, qui s’offraient rapidement des occasions dans le camp londonien. Bruno Fernandes rasait d’abord le poteau de Lukas Fabianski (7e), heureux de voir ensuite la frappe rapide du droit de Christian Eriksen au-dessus de sa transversale (15e). Dans un angle fermé, l’homme providentiel Marcus Rashford heurtait le bois gauche du portier polonais (18e). Des occasions côté MU, mais l’efficacité venait finalement du côté des locaux…

Deux buts refusés àux Hammers

Car oui, sur un tir lointain à ras de terre de Saïd Benrahma, David De Gea se ratait sur son intervention et laissait le ballon entrer dans ses filets (1-0, 27e). De quoi toucher l’orgueil des hommes d’Erik ten Hag, à nouveau mis en échec par le poteau, trouvé par Antony sur sa tentative déviée (32e). Un manque de justesse terrible, donc, pour les Mancuniens, qui voyaient la formation en bleu ciel et grenat proche de faire le break dans le second acte.

En effet, Michail Antonio (52e) puis Tomáš Souček (73e) trouvaient le chemin des filets mais l’arbitre ne comptabilisaient pas leurs réalisations, respectivement pour une faute et un hors-jeu au départ des actions. Entré en jeu, Anthony Martial sollicitait Fabianski en fin de match pour la dernière occasion franche des hommes en blanc (90+1e). Défaite de Manchester United, qui manque l’occasion de monter sur le podium. West Ham, quant à lui, prend 7 points d’avance sur la zone de relégation et se donne de l’air.