OL : le terrible aveu de Peter Bosz

Ce jeudi soir, l'Olympique Lyonnais va défier West Ham au stade Olympique de Londres en quart de finale aller de l'UEFA Europa League. Avant ce choc, Peter Bosz a accordé un entretien à RMC Sport. L'occasion d'évoquer son style et ses méthodes, lui qui a fait un sacré aveu sur son équipe.

La suite après cette publicité

«Honnêtement non, [l’OL ne joue pas encore selon ma philosophie] parce que nous ne sommes pas assez forts pour jouer pendant 90 minutes et tous les matchs de manière offensive et avec un pressing très haut et beaucoup de possession. Non, on n'arrive pas à jouer comme cela en ce moment. Cela ne me frustre pas, mais bien sûr j’aimerais voir mon équipe jouer autrement. On travaille dessus mais ce n’est pas toujours possible». Le technicien néerlandais demande du temps et de la patience.