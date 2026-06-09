Séquence gênante lors de l’hymne de l’Espagne face au Pérou

Si l’Espagne a parfaitement conclu sa préparation pour la Coupe du Monde 2026 avec un succès convaincant face au Pérou (3-1), un événement insolite a retenu l’attention avant même le coup d’envoi. Lors de la cérémonie protocolaire, les joueurs de la Roja ont été surpris par une version inhabituelle et particulièrement longue de l’hymne national espagnol. Une situation inattendue qui a rapidement provoqué l’incompréhension dans les rangs espagnols, plusieurs internationaux échangeant des regards interrogateurs au moment où la musique se prolongeait.

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Les réactions des Champions d’Europe n’ont pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Captés par les caméras, les visages amusés et parfois déconcertés de certains cadres de la sélection sont rapidement devenus viraux. Entre sourires gênés, regards vers leurs coéquipiers et étonnement visible, les joueurs de Luis de la Fuente ont offert une séquence aussi rare qu’insolite, éclipsant presque pendant quelques minutes la victoire espagnole et les derniers réglages avant l’entrée en lice au Mondial.