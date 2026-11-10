Équipe de France : Rothen attaque violemment Zidane sur Kumbedi

Convoqué en équipe de France par Zinédine Zidane à la surprise générale, Saël Kumbedi a quitté les Bleuets pour rejoindre Kylian Mbappé et ses coéquipiers afin de pallier le forfait sur blessure de Pierre Kalulu. Et si le latéral de Wolfsbourg doit apprécier ce moment si spécial, Jérôme Rothen n’est pas du tout du même avis. L’ancien international tricolore ne comprend toujours pas comment le sélectionneur national a pu convoquer un joueur évoluant en deuxième division allemande.

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« Ce n’est pas contre Kumbedi, je le félicite d’être appelé. (…) Aller piocher en Espoirs, moi, je n’y crois pas. (…) Je reste attaché à certains principes qui font partie de l’éducation d’un jeune footballeur professionnel. Tu as des ambitions, l’équipe de France, c’est un aboutissement et ça se mérite. Et dans ce mérite, avec un grand M, ça passe déjà par des performances de très haut niveau en club, de jouer la plus belle des compétitions. Au pire, si tu ne joues pas la Ligue des Champions, tu joues la Ligue Europa. (…) Je pars du principe que tu dois jouer dans ces plus grands clubs, dominer ton championnat. (…) Il va nous prendre un joueur, encore une fois, ce n’est pas contre lui, mais tu es parti en Allemagne, tu es descendu avec Wolfsburg… Je regardais les résultats parce que, contrairement à Zidane, je ne vois pas les matchs de 2e division allemande. Il ne me fait pas croire qu’il a vu le match. (…) L’autre truc, et là, c’est terrible parce que c’est la deuxième fois qu’il tient ce discours : « Ah oui, je le connaissais parce qu’il a joué avec mon fils en équipe de France de jeunes ». Alors quoi ? Tous ceux qui ont joué avec le fils de Zidane en jeunes, vous avez une chance les gars ! », a-t-il déclaré au micro de RMC.