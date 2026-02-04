N’Golo Kanté revient en Europe et signe à Fenerbahçe !

Tout n’a pas été de tout repos ces dernières heures pour N’Golo Kanté. Ouvert à l’idée d’un retour en Europe en vue de la Coupe du monde 2026, l’international français (65 sélections) a suscité un vif intérêt de Fenerbahçe durant ce mercato hivernal. Le club stambouliote lui avait même proposé un contrat de deux ans et demi, avec l’ambition de l’associer dans l’entrejeu à un autre Tricolore, Mattéo Guendouzi. Longtemps réticent à l’idée de céder l’un de ses cadres, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Al-Ittihad a finalement accepté d’ouvrir la porte à un départ.

Mais l’opération était plus complexe qu’il n’y paraissait. Le dossier s’inscrivait dans un montage à trois impliquant le départ de Karim Benzema d’Al-Ittihad vers Al-Hilal, tandis que Fenerbahçe et le club saoudien s’étaient entendus sur un échange mêlant N’Golo Kanté et Youssef En-Nesyri, l’attaquant marocain étant appelé à remplacer Benzema à la pointe de l’attaque. L’ensemble a finalement capoté en raison d’un problème d’enregistrement dans le système TMS de la FIFA. Fenerbahçe a alors accusé Al-Ittihad de ne pas avoir correctement finalisé les documents administratifs liés au transfert d’En-Nesyri.

Contrat jusqu’en juin 2028

Les discussions ont ensuite repris entre les deux clubs, cette fois sur la base d’un transfert sec pour le seul N’Golo Kanté. Le milieu de terrain français disposait déjà d’un accord contractuel avec la formation turque et avait même déjà passé sa visite médicale, avant que tout n’échoue. Finalement, l’erreur administrative d’Al-Ittihad, auprès du système TMS, n’aura finalement pas empêché ce transfert. Après un arrangement avec la FIFA, l’échange entre Kanté et En-Nesyri a été validé ce mardi.

Al-Ittihad a officialisé dans la soirée, le départ de son milieu de terrain, avant que Fenerbahçe annonce sa venue dans la nuit de mardi à mercredi. « Certaines histoires prennent du temps, mais elles ne restent jamais inachevées. Bienvenue à Fenerbahçe, N’Golo Kanté », a publié le club turc, actuel deuxième de Süper Lig derrière Galatasaray. Kanté revient donc en Europe, deux ans et demi après son départ libre de Chelsea. Le montant du transfert est estimée à 15 M€ + Youssef En-Nesyri, qui fait le chemin inverse en rejoignant à Al-Ittihad. Kanté s’est engagé à l’été 2028.