OM : Éric Di Meco dresse un bilan catastrophique de l’ère McCourt

Voilà 10 ans que Frank McCourt est devenu le propriétaire de l’OM. Malgré de gros investissements, l’homme d’affaires américain n’a jamais vu son club soulever un trophée. Pire encore, il a dépensé à perte et réclame maintenant des économies, constatant ce puits sans fond. Résultat, le club phocéen n’a pas pu obtenir la moindre nouvelle signature cet été et vit un début de saison très difficile d’un point de vue sportif. Après la soirée d’hier en Ligue Europa au Vélodrome face à l’Olympiakos, Bruno Genesio et ses hommes ont vécu leur 6e défaite en 8 matchs toutes compétitions confondues. Ces résultats en berne, en plus d’une situation économique très difficile, ont provoqué la colère d’Eric Di Meco sur les ondes de RMC. L’ancien latéral gauche, champion d’Europe en 1993, en veut terriblement à McCourt.

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«On va mettre de côté l’aspect économique. Huit cents millions dans le club, merci beaucoup, ironise-t-il. Je ne doute pas que lorsqu’un Américain vient investir dans un club de foot, il a aussi d’autres idées en tête que le club de foot. Il était aussi venu faire du business à Marseille. Mais tu n’achètes pas un club de foot pour perdre ou regarder les matchs de Ligue des Champions à la télévision un an sur deux. À Marseille, l’OM est plus qu’un club de foot», enrage le consultant, particulièrement remonté. «Le constat est terrible. Je veux bien que le PSG ait vampirisé les titres. Sauf que si tu fais le compte des titres nationaux que Paris a lâchés, tu verras que ce n’est jamais pour nous ! L’excuse du PSG est moyenne car d’autres ont gagné pendant ce temps-là. (…) Tu ne fais pas rêver ou tu as rarement fait rêver tes supporters ! C’est catastrophique ! Aujourd’hui, le constat aujourd’hui est terrible pour lui.»