PSG : Nordi Mukiele explique son choix

Officialisé au PSG jusqu'en 2027 ce mardi, la troisième recrue parisienne Nordi Mukiele s'est exprimé sur le site officiel de son nouveau club et a assuré avoir fait le bon choix en quittant le RB Leipzig. «Jouer dans sa ville c’est forcément un rêve. J’ai grandi en région parisienne, à Montreuil plus précisément, donc jouer pour Paris c’est une très grande fierté pour moi, pour mes amis et pour ma famille. Et je suis très content d’avoir pu travailler dur et de pouvoir être ici aujourd’hui», a-t-il d'abord expliqué.

«Forcément aujourd’hui, d’être au Paris Saint-Germain qui est l’un des meilleurs clubs du monde, ça montre que le travail que j’ai pu mener ces dernières années est récompensé (...) Quand j’ai su que Paris était intéressé par moi et qu’ils voulaient que je vienne ici, j’ai forcément réfléchi parce que c’est très important. C’est une très grande étape dans ma carrière, ce n’est pas un choix à prendre à la légère. Mais je pense et je suis sûr que j’ai fait le bon choix», a ensuite assuré l'international français. Le défi s'annonce grand pour le défenseur polyvalent de 24 ans.