Eden Hazard aurait dû signer à Tottenham

S’il est en difficulté depuis son transfert au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard (30 ans) reste toujours l’un des meilleurs joueurs de la dernière décennie. À Chelsea où il a passé près de 7 ans, l’attaquant belge a marqué les esprits (110 buts en 352 matches). Il a d’ailleurs été élu plusieurs fois meilleur joueur de Premier League sur cette période. Mais l’ancien Lillois aurait pu ne pas faire le bonheur des Blues.

La suite après cette publicité

Lors d’un entretien accordé au média belge DH Net, John Bico, l’ancien agent d’Eden Hazard, est revenu sur le transfert de son joueur à l’été 2012. Il a notamment expliqué que le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde aurait dû signer à Tottenham. « Oui. Il faut se souvenir que Tottenham à l’époque jouait le meilleur football d’Angleterre et même d’Europe. L’équipe était exceptionnelle : Walker, Parker, Modric, Bale, Defoe. Sauf que Daniel Levy a été trop honnête pour nous garantir que Bale et Modric allaient rester. Si Bale et Modric restent, Eden va à Tottenham. »