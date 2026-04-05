Monaco fait un mauvais coup à l’OM

Le sprint final est lancé en Ligue 1 et l’affiche de cette 28e journée sent la poudre ! Le Stade Louis II accueille un duel crucial pour le podium entre l’AS Monaco (6e) et l’Olympique de Marseille (3e) dans un match toujours particulier où le club phocéen joue presque "à domicile". Seulement trois petits points séparent les deux formations au coup d’envoi.

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La dynamique est clairement en faveur du Rocher. Invaincus depuis 9 matchs et surfant sur une impressionnante série de 6 victoires consécutives (dont des succès retentissants face au PSG, Lens et Lyon), les Monégasques, qui pourraient récupérer Paul Pogba dans le groupe, avancent à un rythme de croisière infernal. Libérés des coupes nationales et européennes, les hommes de Sébastien Pocognoli ont fait de la qualification directe en C1 leur unique obsession.

En face, l’OM traverse une nouvelle zone de turbulences. Battus sur le fil par Lille juste avant la trêve (1-2), les hommes d’Habib Beye voient leurs poursuivants fondre sur eux. Pire encore, les Phocéens se déplacent sur le Rocher sans leur maître à jouer et meilleur buteur, Mason Greenwood (15 buts), suspendu. Avec une défense décimée (Aguerd forfait, Balerdi incertain) et un bilan mitigé à l’extérieur (1 seule victoire sur les 5 derniers déplacements toutes compétitions confondues), l’OM va devoir puiser dans ses ressources mentales pour ne pas sombrer face à l’équipe la plus en forme du championnat.

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Parmi les nombreux paris proposés par Betclic pour cette rencontre Monaco-Marseille, voici les 3 cotes qui ont retenu l’attention de notre rédaction au vu des forces en présence :

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Monaco et l’OM marquent mais Monaco gagne, cote à 3,47

C’est le scénario le plus logique au vu des dynamiques actuelles ! D’un côté, le club du Rocher est un véritable rouleau compresseur (6 victoires de suite), surtout à domicile où le club de la Principauté marque systématiquement depuis le mois de novembre. Face à une défense marseillaise décimée (Aguerd forfait, Balerdi incertain), l’ASM ne devrait avoir aucun mal à imposer sa loi. Cependant, l’OM joue sa survie sur le podium et viendra pour attaquer. Même sans Greenwood, les Phocéens possèdent des atouts offensifs comme Amine Gouiri ou Igor Paixao pour venir planter au moins un but en Principauté. On imagine très bien une rencontre spectaculaire où Marseille sauve l’honneur, mais finit par plier face à la supériorité monégasque, dans la lignée des dernières réceptions de l’OM à Louis II (3-2 et 3-0). À 3,47, c’est le combo parfait à tenter avec l’assurance de l’offre en cash.

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But de Folarin Balogun contre l’OM, cote à 2,15

Il est tout simplement injouable en ce moment. L’attaquant américain de l’AS Monaco est en état de grâce : il reste sur 7 buts inscrits lors de ses 9 derniers matchs (dont un retentissant triplé face au PSG). Tireur de penalty attitré (comme prouvé face à l’OL récemment), il aura face à lui une défense marseillaise expérimentale en manque de repère et de certitudes. À plus de 2,00, miser sur le but du meilleur artificier monégasque est l’un des paris les plus logiques et sécurisants de ce week-end de Ligue 1.

But d’Amine Gouiri contre Monaco, cote à 2,60

L’absence de Mason Greenwood laisse un vide immense dans l’attaque marseillaise, mais c’est aussi l’occasion idéale pour les autres joueurs offensifs de prendre la lumière. Amine Gouiri est le candidat numéro un pour assumer ce rôle. L’international algérien arrive gonflé à bloc après avoir planté un doublé contre le Guatemala durant la trêve internationale. De plus, il sait comment faire mal à l’ASM : il a déjà marqué à deux reprises contre le club de la Principauté au cours de sa carrière. À 2,60, c’est une excellente option pour ceux qui croient au réveil offensif de l’OM malgré l’absence de sa star anglaise.

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