OL : les joueurs répondent aux supporters lyonnais

L'Olympique Lyonnais n'y arrive toujours pas. Battus par Lorient, Monaco, Paris et Lens, les Gones n'ont pas perdu. Mais ils n'ont pas gagné non plus ce vendredi soir face au TFC. Les Lyonnais n'ont pas pu faire mieux qu'un nul (1-1).

De quoi agacer les supporters qui se sont fait entendre avant et pendant le match en déployant des banderoles puis après la rencontre en huant les joueurs. Des joueurs qui comprennent le mécontentement des fans.