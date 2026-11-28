À l’été 2016, le Borussia Dortmund avait vendu Mats Hummels au Bayern Munich contre 35 millions d’euros. Une transaction record pour un défenseur du club de la Ruhr - toujours inégalée à ce jour - mais certainement plus pour très longtemps. En plus de Nico Schlotterbeck, appelé à quitter le club pour une somme supérieure à 50 millions d’euros (le montant de sa clause libératoire se situe entre 50 et 60 M€), un autre défenseur devrait rapporter gros à Dortmund : Joane Gadou.

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Arrivé cet été en provenance de Salzbourg pour un peu moins de 20 millions d’euros, le Français de 19 ans a rapidement scotché les observateurs et journalistes allemands. Niko Kovac l’a installé comme un titulaire depuis le début de saison, et les intérêts se font de plus en plus nombreux chaque semaine. Face à Arsenal mardi en Ligue des Champions (1-1), l’international espoir tricolore a encore fait forte impression avec cette passe décisive magnifique pour Beier au bout d’une percée pleine d’audace.

Dortmund ne le lâchera pas en dessous de 80 M€

Sa prestation n’a apparemment pas échappé aux dirigeants des Gunners, puisque BILD nous informe ce samedi de l’intérêt du club anglais pour Gadou. Selon le journal allemand, l’ancien titi parisien - qui avait été vendu 10 M€ à Salzbourg en 2024, sans jamais avoir joué en professionnel - figurerait en très bonne place sur la short-list d’Arsenal. En plus d’Arsenal, plusieurs formations anglaises auraient déjà pris des renseignements auprès de Dortmund, dont Liverpool.

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Le PSG a-t-il fait le bon choix en vendant Joane Gadou à Salzbourg 10 M€ ? Oui, 10 M€ pour un joueur sans match en pro, c'est très bien vendu Non, Paris a laissé filer un futur grand défenseur Difficile à dire, il faut attendre de voir la suite Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Mais Dortmund se trouve en position de force. Le club allemand n’est pas dans l’urgence puisque son joueur a signé un bail jusqu’en 2031. Et d’après BILD, un départ ne serait pas envisageable en dessous de 80 millions d’euros. Une somme qu’Arsenal aurait les moyens de débourser après avoir déjà lâché plus de 220 millions d’euros cet été sur les transferts de Bruno Guimarães (87,5 M€), Ezri Konsa (59,6 M€), Piero Hincapié (40 M€) et Christos Tzolis (40 M€).