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Le Torino prépare une deuxième offre pour Nathan Gassama

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nathan Gassama @Maxppp

Selon nos informations, le Torino a lancé les grandes manœuvres pour s’attacher les services de Nathan Gassama, qui nous avait d’ailleurs accordé un entretien exclusif il y a quelques mois. Une première offre transmise à Baltika Kaliningrad a été refusée par le club russe, mais le Torino ne compte pas abandonner et prépare déjà une deuxième proposition pour le défenseur malien. Baltika attendrait une indemnité comprise entre 5 et 8 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ.

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Auteur d’une grosse saison en Russie, Nathan Gassama suscite également l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont le Panathinaïkos, l’Étoile Rouge de Belgrade et une formation turque. International malien, le défenseur fait partie des priorités identifiées par le Torino dans le secteur défensif. La piste est validée en interne par le nouveau directeur sportif Gianluca Petrachi et le nouvel entraîneur Ignazio Abate, qui souhaitent renforcer l’effectif avec un profil jeune et à fort potentiel.

Pub. le - MAJ le
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