Mais que cherche Lionel Messi en rachetant le CD Eldense ?

Et si Leo Messi était en train de se constituer un portefeuille de différents clubs de football ? L’idée peut paraître saugrenue, encore que, mais voilà que la star argentine est devenue propriétaire de sa seconde équipe. Après l’UE Cornella, club de Catalogne de 4e division acheté en avril dernier, le joueur de l’Inter Miami est en train de mettre la main sur le CD Eldense, actuel 20e (sur 22) de seconde division espagnole. Il y a même eu un communiqué confirmant les tractations. Une somme d’environ 12 M€ est évoquée par certains médias.

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« Le CD Eldense peut confirmer que Lionel Messi est parvenu à un accord de principe avec les actuels propriétaires du club pour acquérir les actions actuellement détenues par le groupe TH Soluciones, ce qui ferait de lui l’actionnaire majoritaire du CD Eldense », a affirmé un porte-parole du club jeudi. Majoritaire et même unique puisque l’octuple Ballon d’Or deviendrait propriétaire de 100 % des parts. Mais dans quel but vient-il investir dans un club centennal certes, mais qui n’a jamais évolué au-dessus de la 2e division ?

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L’économie du football se développe

À 39 ans, Messi a évidemment réfléchi à l’après, lui qui vient d’annoncer sa retraite internationale, et ce rachat s’inscrit dans une stratégie plus globale d’investissements dans le monde du football. Le volet financier n’est pas forcément la première chose à retenir. Investir un club comprend même des risques, car la plupart sont structurellement déficitaires. En revanche, l’économie du football progresse à travers les ventes de club, l’augmentation des revenus, la commercialisation des droits à l’image des clubs et des joueurs.

C’est un secteur qui attire la lumière, d’autant plus quand l’investisseur se nomme Leo Messi. Selon AS, pas moins de onze marques envisagent un partenariat avec la formation d’Elda, dont six sont déjà en négociations pour la sponsoriser. Sans les citer, certaines seraient déjà associées au gaucher de Rosario. À titre d’exemple, l’UE Cornella, l’autre club de Messi, est passé sous la bannière d’Adidas cet été, équipementier historique du joueur. Eldense est actuellement habillé par Hummel après un accord conclu l’an passé.

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Un club qui va mal sur le plan sportif

Outre le fait de participer au développement du ballon rond, Messi peut légitimement croire en une évolution positive de son club, surtout si celui-ci accède un jour à la Liga. Les retombées seraient encore plus intéressantes. C’est d’ailleurs ce qui peut étonner dans cet investissement. Le CD Eldense n’a jamais été un grand nom du football espagnol. Basé dans la province d’Alicante, il a pour particularité d’avoir été créé par des supporters du FC Barcelone en 1921. Les couleurs blaugranas du logo et du maillot sont d’ailleurs loin d’être innocentes…

Il n’y a sans doute aucun lien avec l’intérêt de Messi pour le club. Sa position géographique sans doute un peu plus, car Elda se trouve à moins de 5h de route de Barcelone, où la Pulga compte bien revenir une fois sa carrière de joueur terminée. Sa vie personnelle pourrait se compléter à sa vie entrepreneuriale. Reste que sur le terrain, ce n’est pas encore fameux. Eldense n’a pris que deux points en 4 journées et s’est séparé lundi dernier de son entraîneur, Claudio Barragán. Il est temps que le futur propriétaire remette les pendules à l’heure.