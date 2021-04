Real Madrid : Jorge Valdano remet en place Jürgen Klopp

La suite après cette publicité

Depuis plus d’un an et demi maintenant, le Real Madrid joue ses matchs à domicile à Valdebebas au stade Alfredo Di Stéfano. Un stade qui remplace le Santiago Bernabeu, actuellement en travaux. Lors de la défaite de Liverpool en Ligue des champions, Jurgen Klopp (53 ans) avait critiqué le petit stade 6000 places estimant qu’il n’était pas approprié à un quart de finale de C1.

Après Ronald Koeman, c’est au tour de l’ancien joueur du Real Madrid, Jorge Valdano de remettre en place le technicien allemand. « Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Real Madrid ne joue pas à Valdebebas pour avoir un avantage compétitif. Le Bernabeu, même vide, est un stade imposant qui, d'une certaine manière, influence les adversaires, rétrécit les adversaires. Par conséquent, Madrid perd plus qu'elle ne gagne sur le plan sportif avec le changement de stade. Et ce que Koeman a dit est également vrai : Madrid a profité de l'occasion pour construire un terrain du 21ème siècle, et quand le terrain sera terminé, c’est Anfield qui ressemblera à un terrain d’entraînement », a-t-il lancé dans El Transistor de Onda Cero.