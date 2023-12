Ça se complique sérieusement pour Zinedine Zidane

27 mai 2021. Le Real Madrid officialise le départ de Zinedine Zidane. La mort dans l’âme, l’écurie espagnole a accepté la décision du technicien français, qui ne souhaitait plus continuer sur le banc madrilène. Mais le célèbre numéro 10, épuisé par ce métier exigeant, en particulier au sein de la Casa Blanca, a voulu faire un break. Après deux ans loin des terrains, Zizou, qui a profité de sa famille et qui a aussi mené à bien plusieurs projets où il a investi, a annoncé en juin dernier qu’il voulait reprendre du service. C’était à l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot.

«L’adrénaline, ça me manque. Quand vous êtes en dehors, vous regardez le foot différemment. Quand c’est votre équipe et que vous devez coacher et préparer les matches, c’est complètement différent. Et puis j’en ai besoin. Ça fait deux ans que je n’ai plus ça, mais ça va venir.» Patient, Zinedine Zidane ne voulait et ne veut toujours pas précipiter. Il préfère attendre le bon projet et le bon challenge. Beaucoup voyaient en lui le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Mais DD, qui arrivait à la fin de son bail, a prolongé jusqu’en 2026 en janvier dernier.

De nombreux clubs ont approché ZZ

Une porte importante s’est donc fermée pour ZZ. D’autres se sont ouvertes depuis deux ans. Le Paris Saint-Germain a tenté le coup à l’été 2022 et en 2023. Mais ZZ a toujours refusé. Certains expliquent qu’il ne verrait pas forcément une collaboration avec Luis Campos d’un bon œil. Son nom a aussi été lié à la Juventus, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Al-Nassr, Al-Hilal et bien d’autres. Mais c’est surtout au Real Madrid qu’on a parlé le plus souvent du coach français. La saison passée, Carlo Ancelotti a été pas mal critiqué. Plusieurs médias ont parlé d’un nouveau retour de Zizou chez les Merengues.

Il faut dire qu’il a connu de nombreux succès là-bas lors de ses deux premiers passages (entre janvier 2016 et mai 2018, et entre mars 2019 et mai 2021). Comme Raul ou Xabi Alonso, il a été pressenti pour prendre les commandes de l’équipe fanion du Real Madrid. Mais finalement, Florentino Pérez a décidé de poursuivre avec Ancelotti, qui a prolongé son bail jusqu’en 2026. Si tout se passe comme prévu, le banc madrilène, comme celui des Bleus donc, ne sera pas libre avant deux ans. Une porte de plus qui s’est donc fermée pour Zizou, qui compte malgré tout retrouver un club d’ici peu de temps.

Les occasions se font plus rares

Où peut-il rebondir ? La piste la plus chaude mène à Turin. Régulièrement, la presse italienne cite son nom à la Juventus. Ce, malgré le fait que Massimiliano Allegri est encore sous contrat jusqu’en 2025 et qu’il coûterait cher de le licencier. D’autant que ses résultats sont corrects cette saison avec les Bianconeri (2e de Serie A, ndlr). Mais les médias transalpins continuent de lier malgré tout le coach tricolore à la Juve, qu’il connaît bien pour y avoir joué. Ils ne l’imaginent pas ailleurs en Italie, même si Stefano Pioli est menacé à Milan.

Ailleurs en Europe, il y a peu de bancs qui peuvent l’intéresser. La presse anglaise a évoqué son nom à Manchester United. Mais Graham Potter semble être le favori en cas de départ d’Erik ten Hag. Les autres places en Premier League sont déjà prises, même s’il faudra surveiller la situation de Manchester City où le bail de Pep Guardiola s’achèvera en juin 2025. D’autant que le club mancunien est menacé de sanction à la suite d’infractions liées au fair-play financier. En Espagne, Zidane a peu d’options chez les cadors.

Un avenir flou

Diego Simeone est bien installé à l’Atlético, un club où on ne risque pas de voir Zizou, ancien de la Casa Blanca. Pareil au FC Barcelone, même si Xavi connaît des difficultés. Pour le remplacer, on parle d’ailleurs de Rafael Marquez. En Allemagne, le Bayern Munich semble promis à Xabi Alonso, en cas de départ de Thomas Tuchel. En revanche, une place pourrait être disponible à Dortmund, où Edin Terzic ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire. Mais comme en Angleterre, on imagine mal Zidane entraîner dans un pays où il ne maîtrise pas la langue. Cela fait visiblement partie de ses critères.

Il reste la France. Mais le PSG est déjà dirigé par Luis Enrique. Ailleurs, son nom a été lié à l’OM. France Bleu Provence a même lâché une petite bombe il y a quelques mois en annonçant que l’ancien coach du Real Madrid aurait donné son accord il y a plusieurs semaines pour devenir le manager général de l’écurie phocéenne en cas de rachat par les Saoudiens. Mais pour le moment, cela n’est pas le cas. Zidane pourrait aussi rebondir en Arabie saoudite, où sa cote de popularité est très forte. À moins qu’une sélection arrive à le convaincre. Le Brésil a un temps pensé à lui. Libre depuis 2021, Zinedine Zidane n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied, lui qui espère reprendre bientôt du service.