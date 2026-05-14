Kylian Mbappé : «Arbeloa m’a dit que j’étais le quatrième attaquant de l’équipe, je dois l’accepter»

À un mois de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains. Revenu à l’entraînement cette semaine après avoir été gêné par une blessure musculaire, le capitaine des Bleus a rejoué une vingtaine de minutes face à Oviedo. On ne peut pas vraiment dire que son retour ait pour autant déclenché une hystérie collective chez les supporters madrilènes.

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Son entrée en jeu à la 69e minute a plutôt été escortée par une vague de sifflets, alors que de nombreux fans le désignent aujourd’hui comme l’un des grands responsables des problèmes de leur club. Après la victoire des Madrilènes, à laquelle il aura d’ailleurs contribué avec une passe décisive pour Bellingham (2-0), le capitaine des Bleus a pris la parole devant la presse.

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Il affirme qu’il était disponible pour être titulaire ce soir

«Je n’ai aucun problème avec Arbeloa, a-t-il précisé. Il m’a dit ce soir que j’étais le quatrième attaquant de l’équipe derrière Vini, Gonzalo et Mastantuono. Il faut respecter la décision de l’entraîneur. Chacun a ses propres idées et sa propre philosophie. Je dois travailler pour être meilleur qu’eux afin d’avoir le meilleur temps de jeu. Je l’accepte et je joue le temps qu’on me donne. J’ai fait une passe décisive à Jude et il faut toujours rester positif (…) J’étais prêt à être titulaire. Je n’en veux pas à l’entraîneur, je vais travailler dur pour retrouver ma place dans le onze de départ», a-t-il ajouté avant de poursuivre.

Il a également réaffirmé son admiration pour le prédécesseur de son entraîneur, Xabi Alonso. «J’entretiens d’excellentes relations avec Xabi. Il appartient au passé. Tout le monde sait ce que je pense de lui. Mais nous devons regarder vers l’avenir, vers ce que nous pouvons améliorer et faire de mieux.» Concernant les sifflets à son égard, et les critiques nées de son escapade italienne pendant sa blessure, Mbappé a réagi : «vous pouvez avoir un avis et j’en ai un autre. Si j’ai fait une erreur en allant en Italie ? J’ai fait une erreur en ne remportant aucun titre cette saison. C’est frustrant car nous avions l’opportunité de faire mieux. Nous l’avons démontré en début de saison. Ce n’est pas le Real Madrid. Le Real Madrid doit toujours gagner.» Des propos qui font déjà la une des sites espagnols ce soir. D’autant plus qu’Arbeloa les a démentis quelques minutes plus tard…