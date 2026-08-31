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Premier League

Aston Villa - Arsenal : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
arteta @Maxppp
Aston Villa 0-0 Arsenal

Ce lundi, on a le droit à un duel intéressant de la 2e journée de Premier League entre Aston Villa et Arsenal. À domicile, les Villans s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Zion Suzuki qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres et Ian Maatsen en défense. Boubacar Kamara et Ross Barkley composent l’entrejeu. Devant, Nicolas Jackson est en attaque avec Emiliano Buendia, John McGinn et George Hemmings derrière lui.

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De leur côté, Les Gunners s’articulent dans un 4-2-3-1 avec David Raya dans les cages derrière Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. Le milieu de terrain est assuré par Myles Lewis-Skelly et Declan Rice avec Martin Odegaard un cran plus haut. Devant, Kai Havertz est soutenu par Bukayo Saka et Christos Tzolis.

Les compositions

Aston Villa :

Aston Villa

4-2-3-1
Officielle

Arsenal :

Arsenal

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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