Sir Alex Ferguson toucherait encore un salaire de Manchester United

Le légendaire manager écossais de Manchester United, Sir Alex Ferguson, prenait sa retraite en 2013 après une longue et incroyable carrière. Depuis, celui qui a remporté 13 Premier League, s'occupe en étant ambassadeur des Red Devils, en réalisant des conférences ou en écrivant sa biographie.

Avec toutes ses activités, l'Ecossais toucherait un salaire plutôt confortable. En effet, selon The Sun, il toucherait plus de 2 millions d'euros pour son rôle d'ambassadeur du club. Un rôle qui ne lui prend que 20 jours dans l'année. L'ancien manager d'Aberdeen toucherait également 120 000€ pour ses conférences, sans compter les revenus générés par la vente de son livre. La valeur de son entreprise serait en tout cas passée de 12M à 40M en un an. Une belle retraite.