Ces pays curieux qui se battent encore pour une place à la Coupe du Monde 2026

Dans la zone CONCACAF, le troisième tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 cristallise toutes les attentes et ravive les ambitions de nombreuses nations souvent restées dans l’ombre des géants nord-américains. Pour la première fois de l’histoire, trois pays hôtes, à savoir le Canada, le Mexique et les États-Unis, sont automatiquement qualifiés et laissent ainsi un champ plus ouvert aux autres prétendants, qui n’ont pas l’habitude de se retrouver si proches du rêve mondial. Douze équipes, rescapées du deuxième tour, ont été réparties dans trois groupes de quatre pour disputer une phase aller-retour acharnée où seul le premier de chaque poule décrochera son billet direct pour le Mondial. Les seconds, eux, devront s’accrocher encore un peu et rejoindront les barrages intercontinentaux, où les attendent la RDC, la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie et l’Irak ou les Emirats arabes unis (le match retour se joue actuellement), dans une lutte finale pour obtenir les ultimes tickets. Dans une confédération historiquement dominée par le trio nord-américain, cette édition offre à plusieurs sélections la possibilité d’un exploit inédit : retrouver la Coupe du monde après plusieurs décennies d’absence ou, pour certaines, écrire leur histoire en s’y qualifiant pour la toute première fois.

La suite après cette publicité

La prochaine nuit sera décisive !

Dans le groupe A, l’incroyable ascension du Suriname continue de captiver les observateurs. Longtemps relégué à un rôle secondaire sur la scène régionale, le pays sud-américain affilié à la CONCACAF réalise une campagne historique et pourrait, pour la première fois, toucher du doigt une qualification mondiale. Solides leaders avec 9 points et une différence favorable, les Surinamais ont rappelé jeudi dernier leur ambition en corrigeant le Salvador (4-0) devant leur public. Mais derrière eux, le Panama, mondialiste en 2018 et finaliste de la dernière Gold Cup, reste à l’affût, à égalité de points, grâce à une victoire précieuse et disputée (3-2) contre le Guatemala. Le suspense promet d’être total lors de la dernière journée, même si Salvador et Guatemala sont d’ores et déjà hors course. Le Suriname devra confirmer face au Guatemala, tandis que Panama affrontera un Salvador démobilisé. Le classement serré laisse entrevoir une soirée finale électrique, où la moindre erreur pourrait décider d’un destin historique.

Mais les yeux seront aussi rivés ailleurs sur le continent. Le groupe B offre lui aussi un scénario palpitant, marqué par la montée en puissance spectaculaire de Curaçao, une sélection qui n’a jamais participé à une Coupe du monde et qui entrevoit désormais un exploit monumental. Profitant du nul concédé par la Jamaïque face à Trinité-et-Tobago (1-1), les joueurs de Dick Advocaat ont récupéré la tête du groupe grâce à une démonstration offensive (7-0) contre les Bermudes. Avec 11 points au compteur et une différence de buts impressionnante, Curaçao se rend à Kingston avec un avantage psychologique non négligeable : un simple match nul suffirait pour décrocher la première qualification mondiale de son histoire. La Jamaïque, habituée des grands rendez-vous continentaux depuis sa participation au Mondial 1998, devra impérativement s’imposer chez elle pour renverser la situation. Trinité-et-Tobago et les Bermudes joueront pour l’honneur, mais tous les regards seront braqués sur ce Jamaïque–Curaçao qui pourrait marquer un tournant dans l’histoire footballistique des Caraïbes.

La suite après cette publicité

Enfin, le groupe C reste le plus indécis et le plus renversant de ces éliminatoires, tant les rapports de force semblent évoluer à chaque journée. Le Honduras pensait tenir son billet pour une première participation depuis 2014, mais sa surprenante défaite (0-2) face au Nicaragua, jusqu’ici lanterne rouge, a complètement relancé la course. Dans le même temps, Haïti a fait tomber le Costa Rica (1-0), une nation pourtant habituée aux phases de groupes de Coupe du Monde et qui reste l’un des piliers historiques de la région. Les trois favoris se tiennent désormais en deux points, avec le Honduras et Haïti en tête avec 8 points chacun, suivis de près par le Costa Rica avec 6 unités, tandis que le Nicaragua peut encore jouer les trouble-fêtes. La dernière journée s’annonce explosive avec un choc direct Costa Rica-Honduras qui pourrait éliminer un mondialiste confirmé, et un Haïti-Nicaragua crucial pour les Grenadiers, en quête d’un retour au Mondial depuis leur unique apparition en 1974. Dans un groupe où rien n’a été écrit d’avance, cette clôture pourrait bien devenir l’une des soirées les plus mémorables de l’histoire récente de la CONCACAF.