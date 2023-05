Lille - OM : les compositions officielles

La suite après cette publicité

L’OM veut mettre la pression sur les Sang et Or. En déplacement à Lille pour le compte de la 36e journée de Ligue 1 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h), les Olympiens ont l’occasion de reprendre provisoirement la 2e place avant Lorient-Lens ce dimanche. De son côté, le LOSC défend toujours sa 5e place, talonnée par Rennes et Lyon.

Privé de Fonte, Alexsandro (suspendus) et Djalo (blessés), Fonseca aligne une charnière expérimentale Diakité-Yoro. Weah et Ismaily occupent les couloirs défensifs. David est accompagné par Bamba devant, soutenu par un milieu à quatre composé d’André Gomes, André, Martin et Baleba, Cabella étant laissé sur le banc. En face, l’OM se présente sans Payet ni Tavares, écartés par Tudor. Mbemba, Gigot et Balerdi prennent place dans la défense à trois, laissant les ailes aux pistons Clauss et Kolasinac. Rongier et Veretout enchaînent derrière la paire Ünder-Malinovskyi qui épaulera Sanchez.

Les compositions :

Lille : Chevalier - Weah, Diakité, Yoro, Ismaily - André Gomes, André, Martin, Baleba - Bamba, David.

OM : Lopez - Mbmeba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Kolasinac - Ünder, Malinovskyi - Sanchez.

