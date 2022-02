Lille - Metz : les compositions officielles

Un temps incertaine en raison de la tempête Eunice qui frappe Lille, la rencontre entre le LOSC et le FC Metz aura bien lieu ce vendredi à 21h en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). 10es, les Dogues peuvent faire un bond en avant et entrer provisoirement dans le top 5 en cas de victoire ce soir. En face, les Grenats veulent quitter la zone de relégation et ont besoin pour cela de prendre des points.

La suite après cette publicité

Alors qu'il dispose d'un effectif presque au complet (seul Celik, blessé, manque à l'appel), Gourvennec aligne un 4-4-2 classique avec Gomes et Bamba sur les ailes, derrière le duo David-Yilmaz, Xeka étant préféré à Sanches dans l'entrejeu. À Metz, ce sera à nouveau une défense axiale à trois avec Bronn, Kouyaté et Amadou. Devant, Mafouta va connaître sa deuxième titularisation de suite, laissant une nouvelle fois Niane sur le banc.

Les compositions :

Lille : Jardim - Djalo, Fonte, Botman, Gudmundsson - Bamba, André, Xeka, Gomes- David, Yilmaz

Metz : Caillard - Bronn, Kouyaté, Amadou - Delaine, Pajot, Maïga, Traoré, Candé - Boulaya, Mafouta